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природа

Погодные рекорды Молдовы 29 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1540)
19 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201229/33064513/pogodnye-rekordy-Moldovy-29-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 29 декабря, отмечен двадцать лет назад. 

Дезинфекция во время пандемии.
© Sputnik / Костис Нтантамис
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2000 году в этот день воздух прогрелся до +13,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 24 декабря зафиксировали в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году столбик термометра опустился до отметки в -21,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1540)

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