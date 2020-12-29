Погодные рекорды Молдовы 29 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 29 декабря, отмечен двадцать лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2000 году в этот день воздух прогрелся до +13,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 24 декабря зафиксировали в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году столбик термометра опустился до отметки в -21,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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