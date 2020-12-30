Самый точный прогноз погоды: если повезет, выглянет солнце

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КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 декабря погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных. Ночью местами туман. Ночью местами туман. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 декабря: ночью – от +2 до +5, днем – от +9 до +12.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В среду – без существенных изменений", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

А в последний день года, 31 декабря, максимальная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, без существенных осадков. 1 января 2021-го синоптики обещают от +5 до +10 и слабые дожди. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 4 января. При этом существенных осадков не ожидается.

В этот день православная церковь отмечает день памяти ветхозаветного святого пророка Даниила и трех его помощников, отроков Анании, Азарии и Мисаила.

На Руси этот день называли "Даниил", "Данил", "Данила-зимоуказчик", "Данииловы сборы", "Данилов день", "Данил и три отрока".

В этот день по традиции разыгрывали в храмах "пещное действо", которое рассказывало библейскую историю об Анании, Азарии и Мисаиле, брошенных в печь. Посредине храма ставили круглую деревянную печь в форме огромного фонаря, в ней зажигали множество свечей, которые изображали пламя. Три мальчика из певчих и двое взрослых играли роли отроков и халдеев.

Перед заутреней ряженые халдеи выводили из алтаря связанных отроков и устраивали им допрос, все диалоги происходили не на церковном, а на народном языке. После этого отроков отправляли печь, из которой их спасал ангел, спускавшийся с купола.

Считалось, что сны, приснившиеся на этот день, вещие. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена парней.

Кроме того, считалось, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня.

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