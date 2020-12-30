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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 30 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1541)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201230/33076412/pogodnye-rekordy-moldovy-30-dekabrya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 30 декабря, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более ста лет назад.

Новогодние елки в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1895 года столбик термометра опустился до -20,6 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 30 декабря зарегистрировали 20 лет назад в 2000 году. В тот день воздух прогрелся до +10,9 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1541)

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