Погодные рекорды Молдовы 31 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Наименьший атмосферный мпоказатель, зарегистрированный на территории Молдовы 31 декабря, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более ста лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1895 года столбик термометра опустился до -21,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 31 декабря зарегистрировали ровно 50 лет назад, в 1970 году. Тогда воздух прогрелся до +13,0 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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