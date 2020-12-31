Самый точный прогноз погоды: новогодняя ночь будет теплой как никогда

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КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 декабря погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью местами слабый туман. Ветер Юго-Восточный слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 декабря: ночью - от +4 до +7, днем – от +9 до +12.

"Метеорологические факторы будут преобладать на накопление вредных примесей в воздухе. 01 января местами слабый дождь", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

В первый день нового, 2021 года, максимальная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, в северных районах ожидается слабые дожди. 2 января 2021-го синоптики обещают от +5 до +10 и небольшие осадки. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 4 января.

В этот день православная церковь отмечает память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Этот день на Руси называли "Афанасий", "Афанасий и Кирилл", "Афанасий-ломонос", "ломонос".

В это время в старину ожидали прихода суровых афанасьевских морозов, которые иногда даже считали лютыми. Следующие сильные морозы ожидались на Тимофея – 4 февраля. В это время крестьяне, которые ездили с обозами в крупные города, часто обмораживали лица, руки, ноги, отсюда пошла и присказка: "на Афанасья береги нос".

Были и погодные приметы. Например, считалось, что если вороны летают и вьются стаями, то это к морозу. Если в полдень на Афанасия светит солнце, то весна будет ранняя, а если вьюга да метель, то весны следует ждать не скоро. Если закат чистый, то есть без облаков, то морозы продолжатся еще несколько дней.

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