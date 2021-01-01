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Погодные рекорды Молдовы 1 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210101/33110216/Pogodnye-rekordy-Moldovy-1-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 1 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 50 лет назад.

Снежинки
© Sputnik / Игорь Михалев
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации метеорологов, в этот день 1970 года столбик термометра опустился до -19,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 1 января зарегистрировали в 1971 году. Тогда воздух прогрелся до +12,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

 

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