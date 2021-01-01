Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать в первые дни января

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачно, местами слабый дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут преобладать на рассеивание вредных примесей в воздухе. В пятницу без осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Так, 2 января максимальная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, без существенных осадков. Такой же температурный режим ожидается 3 и 4 января. А 5 января синоптики прогнозируют уже от +3 до +8 и временами дожди. Аналогичная погода сохранится до 7 января.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 1 января почитает память Ильи Муромского Чудотворца, мученика Вонифатия Тарсийского, мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.

Согласно народным приметам, погода 1 января позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным. Считалось, что в этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело. Кроме того, не стоит выносить мусор, чтобы не навлечь бед. Множество народных примет связано с урожаем. Если в первый день нового года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. Особенно это касалось урожая ягод.

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