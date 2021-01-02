Самый точный прогноз погоды: что готовит второй день января

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы,

2 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут преобладать на рассеивание вредных примесей в воздухе. В субботу без осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Так, 3 января максимальная температура воздуха также составит от +5 до +10 градусов, без существенных осадков. Такой же температурный режим ожидается и 4 января. А 5 января синоптики прогнозируют уже от +3 до +8 и временами дожди. Аналогичная погода сохранится до 7 января.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 2 января отмечает день памяти свя­того Иг­на­тия Бо­го­но­сца.

На Руси этот день называли "Игнатий Богоносец", "Игнатий".

Считали, что Игнатий оберегает дом. Ему кланялись, просили милости и служили молебны, прося защитить жилище от всякой напасти. Также служили молебны и обносили крестным ходом иконы вокруг села для защиты от нечисти.

Этот день был известен как "яблочный". Считалось, что на Игнатия можно поспособствовать хорошему урожаю на грядущий сезон. Полагалось стряхивать с деревьев иней и снег для закладки будущего урожая.

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