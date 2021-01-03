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Туман в Кишиневе, 2 января 2021

Самый точный прогноз погоды: туман не отступит

© Sputnik / Irina Karush
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1547)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В воскресенье, 3 января, в Молдове ожидается переменная облачность, но существенных осадков не прогнозируется. Туман, окутавший местами республику накануне, будет также наблюдаться в некоторых районах страны и в воскресную ночь и утро. 

"Погода в воскресный день будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления", - пояснили в Государственной гидрометеорологической службы.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Синоптики прогнозируют юго-восточный слабый ветер до умеренного. Температура воздуха ночью будет колебаться, то снижаясь до -1 градуса по Цельсию, то поднимаясь выше нуля до +4 градусов. А днем воздух прогреется до +5...+10 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в первый понедельник года погода существенно не изменится. Так, 4 января максимальная температура воздуха также составит от +5 до +10 градусов, без существенных осадков и местами с туманом.

А 5 января синоптики прогнозируют уже от +3 до +8 и временами дожди. Аналогичная погода сохранится до 7 января.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает день памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.

Люди верили, если человек родился 3 января, значит, он будет очень хозяйственным. В этот день запрещено давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые ценности, поскольку это приведет к потерям. Так же считалось, что морозная погода и небольшое количество снега предвещают засушливое лето.

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Тема:
Погода в Молдове (1547)

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Теги:
Государственная гидрометеослужба, точный прогноз, прогноз погоды, погода


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