Самый точный прогноз погоды: туман не отступит

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В воскресенье, 3 января, в Молдове ожидается переменная облачность, но существенных осадков не прогнозируется. Туман, окутавший местами республику накануне, будет также наблюдаться в некоторых районах страны и в воскресную ночь и утро.
"Погода в воскресный день будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления", - пояснили в Государственной гидрометеорологической службы.
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в первый понедельник года погода существенно не изменится. Так, 4 января максимальная температура воздуха также составит от +5 до +10 градусов, без существенных осадков и местами с туманом.
А 5 января синоптики прогнозируют уже от +3 до +8 и временами дожди. Аналогичная погода сохранится до 7 января.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь отмечает день памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.
Люди верили, если человек родился 3 января, значит, он будет очень хозяйственным. В этот день запрещено давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые ценности, поскольку это приведет к потерям. Так же считалось, что морозная погода и небольшое количество снега предвещают засушливое лето.
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