Погодные рекорды Молдовы 3 января

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 1 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 100 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
А температурный максимум на территории Молдовы 3 января зарегистрировали в 1953 и в 1984 годах. Тогда воздух прогрелся до +11,1 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>