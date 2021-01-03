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Туман в Кишиневе, 2 января 2021

Погодные рекорды Молдовы 3 января

© Sputnik / Irina Karush
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1546)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210103/33121881/pogodnye-rekordy-moldovy-3-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 1 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 100 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

Старый Кишинев. Кафедральный собор и колокольня зимой. Архивное фото
© Photo : предоставлено Виталий Грищук
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По информации метеорологов, в этот день 1909 года столбик термометра опустился до -20,3 градусов по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 3 января зарегистрировали в 1953 и в 1984 годах. Тогда воздух прогрелся до +11,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1546)

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Теги:
рекорды, погода


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