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Погодные рекорды Молдовы 4 января

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1548)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210104/33126670/pogodnye-rekordy-moldovy-4-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 4 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 100 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

Туман в Кишиневе, 2 января 2021
© Sputnik / Irina Karush
Погодные рекорды Молдовы 3 января
По информации метеорологов, в этот день 1947 года столбик термометра опустился до -23,2 градусов по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы 4 января зарегистрировали в 1984 году. Тогда воздух прогрелся до +12,9 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1548)

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Теги:
рекорды, прогноз, погода в Молдове, погода


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