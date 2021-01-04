Погодные рекорды Молдовы 4 января

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 4 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 100 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
А температурный максимум на территории Молдовы 4 января зарегистрировали в 1984 году. Тогда воздух прогрелся до +12,9 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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