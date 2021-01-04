Самый точный прогноз погоды: дождь напомнит о себе

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В понедельник, 4 января, в Молдове ожидается переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем без существенных осадков. В некоторых районах страны прогнозируется туман ночью и утром.

"Погода в понедельник будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления", - пояснили в Государственной гидрометеорологической службе.

Синоптики прогнозируют ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 градуса по Цельсию до +6 градусов. А днем воздух прогреется до +5...+10 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в первый вторник года, 5 января, минимальная температура воздуха также составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, а максимальная - несколько снизится и будет в пределах от +3 до +8 градусов. Прогнозируется облачность и кратковременные дожди.

На 6 января в прогнозе отсутствуют осадки, правда, с 7 января они снова появятся, хоть и слабые. А 8 и 9 января синоптики предрекают кратковременные дожди, при этом температура в эти дни несколько снизится и будет колебаться от -3 до +2 градусов по Цельсию. Но в воскресный день, 10 января, погода вернется к показателям 4 января.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 4 января почитает память Анастасии Узорешительницы – христианской великомученицы, которая приняла мученическую смерть в 304 г. в Сирмиуме во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане.

По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю. Если женщина рожает в этот день, то, согласно поверьям, роды пройдут легко, а малыш родится крепким и здоровым. Чтобы облегчить родовой процесс, было принято развязывать все узлы на одежде беременной и расплетать ей косы.

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