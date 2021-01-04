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Туман.

"Желтый код" в Молдове: о какой опасности предупредили синоптики - видео

© Sputnik / Irina Karuss
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1550)
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Sputnik Молдова
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Специалисты сообщают об изменении метеоусловий, с которым жители республики могут столкнуться в понедельник и во вторник.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать с 17.00 понедельника до 12.00 вторника.

"В указанный период на большей части территории ожидаются туманы с видимостью 200 метров и менее", — сказано в сообщении Госгидрометео.

Дождь
© Sputnik / Mihai Caraus
Самый точный прогноз погоды: дождь напомнит о себе
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Ранее корреспонденты Sputnik на одной из трасс страны столкнулись со сгущающимся туманом. Еще хуже ситуация становится с наступлением темноты, когда управлять авто и тяжелее, и опаснее. 

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Тема:
Погода в Молдове (1550)

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