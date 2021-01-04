"Желтый код" в Молдове: о какой опасности предупредили синоптики - видео

Специалисты сообщают об изменении метеоусловий, с которым жители республики могут столкнуться в понедельник и во вторник.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать с 17.00 понедельника до 12.00 вторника.
"В указанный период на большей части территории ожидаются туманы с видимостью 200 метров и менее", — сказано в сообщении Госгидрометео.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Ранее корреспонденты Sputnik на одной из трасс страны столкнулись со сгущающимся туманом. Еще хуже ситуация становится с наступлением темноты, когда управлять авто и тяжелее, и опаснее.