"Желтый код" в Молдове: о какой опасности предупредили синоптики - видео

Специалисты сообщают об изменении метеоусловий, с которым жители республики могут столкнуться в понедельник и во вторник.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение будет действовать с 17.00 понедельника до 12.00 вторника.

"В указанный период на большей части территории ожидаются туманы с видимостью 200 метров и менее", — сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Ранее корреспонденты Sputnik на одной из трасс страны столкнулись со сгущающимся туманом. Еще хуже ситуация становится с наступлением темноты, когда управлять авто и тяжелее, и опаснее.

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