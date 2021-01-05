01:53 05 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.60
Поиск
Заморозки.

Погодные рекорды Молдовы 5 января

© CC0 / Pixabay / ValeriaLu
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1551)
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/11/31707890.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210105/33143990/pogodnye-rekordy-moldovy-5-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы в этот день, отмечен ровно полвека назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 5 января 1961 года воздух прогрелся до +11,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы на то же число зафиксировали в позапрошлом веке. В 1894-м столбик термометра опустился до отметки в -22,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 5 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1551)

По теме

Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата
Почему лучше не носить маску на улице в мороз: ответ врачей
"Желтый код" в Молдове: о какой опасности предупредили синоптики - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
Выжить и выстоять: кадры из "красной зоны" борьбы с COVID в Приднестровье
Зимние забавы в русские морозы.
Видео - Зимние забавы в русские морозы
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться