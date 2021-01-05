Погодные рекорды Молдовы 5 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы в этот день, отмечен ровно полвека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 5 января 1961 года воздух прогрелся до +11,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы на то же число зафиксировали в позапрошлом веке. В 1894-м столбик термометра опустился до отметки в -22,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 5 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova