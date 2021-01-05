Самый точный прогноз погоды: облачно и снова туманы

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Во вторник, 5 января, в Молдове ожидается переменная облачность, ночью местами слабый дождь. В некоторых районах страны прогнозируется туман ночью и утром.

"Погода во вторник будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления", - пояснили в Государственной гидрометеорологической службе.

Синоптики прогнозируют ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов. А днем воздух прогреется от +3 до +8 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 января минимальная температура воздуха также составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, а максимальная – в пределах от +5 до +10 градусов. Прогнозируется облачность и без осадков.

На 7 января ожидаются слабые дожди. А 8 и 9 января синоптики предрекают кратковременные дожди, при этом температура в эти дни несколько снизится и будет колебаться от -3 до +2 градусов по Цельсию. Но в воскресный день, 10 января, погода вернется к показателям 4 января.

Праздники и народные приметы

Пятого января отмечается Федулов день — церковный праздник в честь святого Феодула. В народе его называют Федулом Зимним в отличие от весеннего Федула Ветреника.

Феодул жил в Фессалониках в III веке, когда римские императоры вели жестокие гонения на христиан. Состоял чтецом при церкви и был брошен в море за отказ отречься от христианской веры.

Считалось, что если в этот день идет снег с сильным ветром, значит, середина лета будет дождливой и сырой.

По народному поверью, в Федулов день старались не работать с острыми инструментами, вилами, топорами и ножами — верили, что если пораниться в этот день, то раны долго не заживут.

Также Федул Зимний считался покровителем всякого скота — хозяева проявляли особое внимание к коровам, овцам, свиньям, домашней птице, ухаживали за ними с особым рвением, задавали обильный корм.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц, которые сразу же заворачивали в чистое полотенце. Пекли и постные лепешки, которые скармливали животным в хлеву.

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