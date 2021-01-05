Первый снег в 2021 году в Молдове: когда его ждать

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Молдавские синоптики рассказали, когда стране стоит ожидать первого снега в 2021 году.
Согласно прогнозу метеорологов, он может почти повсеместно выпасть 11 января.
Температура воздуха на это число ожидается от +2 до +3 градусов по Цельсию днем, а ночью будет от -3 до +2.
Также 11 января ожидается повышенное атмосферное давление, а ветер будет северным.
Накануне, 10 января, в некоторых районах страны может пройти мокрый снег.
В Молдове зима 2020-2021 года пока выдалась достаточно теплой. Снег падал лишь в некоторые дни декабря, но он был либо слабым, либо мокрым при плюсовой температуре воздуха.
Также слабые осадки в виде снега мы видели еще 30 ноября.
Объяснение синоптика
Специалист подчеркнула, что в Молдове, как и во всем мире, наблюдается тенденция повышения температуры из-за глобального изменения климата, и больше всего это заметно зимой.
По этой причине изменяется и длительность времен года, например, в сезон, который мы привыкли называть холодным.
"За последние двадцать лет пятнадцать зим были теплыми, то есть выше нормальных значений. Поэтому, скорее всего, нам придется привыкать к тому, что сказка со снегом и морозами будет все реже и зимний сезон станет начинаться после Нового года", – сказала спикер.
Более того, в этом году уже был побит один температурный рекорд – в Кагуле 4 января. Среднесуточный атмосферный показатель составил +7,9 градуса, превысив предыдущий максимум на 0,7 градуса. При этом норма в этой части страны для текущего периода составляет -1 градус по Цельсию.
Молдавский январь – историческая ретроспектива
Теплее всего было в январе 2007 года, средняя температура воздуха тогда варьировалась от +2,5 (Бричаны) до +4,2 (Бравича).
В январе возможны туманы (в среднем по территории – 3-10 дней), гололед и изморозь (4-9 дней), гололедица (7-19 дней) и метели (1-3 дня).
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