Первый снег в 2021 году в Молдове: когда его ждать

Зима у нас уже который год выдается достаточно мягкая, почти без морозов и пороши. Поэтому многие следят и ждут, когда все вокруг станет белым-бело.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Молдавские синоптики рассказали, когда стране стоит ожидать первого снега в 2021 году.

Согласно прогнозу метеорологов, он может почти повсеместно выпасть 11 января.

Температура воздуха на это число ожидается от +2 до +3 градусов по Цельсию днем, а ночью будет от -3 до +2.

Также 11 января ожидается повышенное атмосферное давление, а ветер будет северным.

Накануне, 10 января, в некоторых районах страны может пройти мокрый снег.

В Молдове зима 2020-2021 года пока выдалась достаточно теплой. Снег падал лишь в некоторые дни декабря, но он был либо слабым, либо мокрым при плюсовой температуре воздуха.

Также слабые осадки в виде снега мы видели еще 30 ноября.

Объяснение синоптика

Эту метеорологическую ситуацию для Sputnik Молдова прокомментировала синоптик Лидия Трещило. По ее словам, средняя температура в 2020 году была выше нормы на 3–4 градуса. Такое фиксируют впервые за весь период наблюдений.

Специалист подчеркнула, что в Молдове, как и во всем мире, наблюдается тенденция повышения температуры из-за глобального изменения климата, и больше всего это заметно зимой.

По этой причине изменяется и длительность времен года, например, в сезон, который мы привыкли называть холодным.

"За последние двадцать лет пятнадцать зим были теплыми, то есть выше нормальных значений. Поэтому, скорее всего, нам придется привыкать к тому, что сказка со снегом и морозами будет все реже и зимний сезон станет начинаться после Нового года", – сказала спикер.

Более того, в этом году уже был побит один температурный рекорд – в Кагуле 4 января. Среднесуточный атмосферный показатель составил +7,9 градуса, превысив предыдущий максимум на 0,7 градуса. При этом норма в этой части страны для текущего периода составляет -1 градус по Цельсию.

Молдавский январь – историческая ретроспектива

Согласно данным Государственной гидрометеослужбы, первый месяц года в Молдове обычно и самый холодный. Средняя месячная температура воздуха составляет от -2,5 градусов по Цельсию на юге до -4,5 на севере. Самым холодным за весь период наблюдений на большей части территории республики был январь 1963 года, когда средняя температура воздуха составила от -10,5 (Кагул) до -15,3 (Сороки).

Теплее всего было в январе 2007 года, средняя температура воздуха тогда варьировалась от +2,5 (Бричаны) до +4,2 (Бравича).

В январе возможны туманы (в среднем по территории – 3-10 дней), гололед и изморозь (4-9 дней), гололедица (7-19 дней) и метели (1-3 дня).

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