Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание, принесет ли оно снег

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В среду, 6 января, в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и туман. Ветер южный слабый.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов. А днем воздух прогреется от +5 до +10 градусов по Цельсию.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 7 января временами пройдут осадки", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.
В последующие дни температура воздуха начнет постепенно снижаться. Сначала на 1-2 градуса. Уже в начале следующей недели дневные показатели будут в районе нулевой отметки. А 11 и 12 января синоптики прогнозируют слабый снег.
Праздники и народные приметы
Православная церковь отмечает 6 января День Святой Клавдии и Святой Евгении. Также это канун Рождества, Сочельник, когда люди ходят по домам и исполняют колядки на счастье. В этот день завершается Филипповский пост.
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В старину верили - если в Сочельник ночью небо звездное и безоблачное, то в этом году будет богатый урожай ягод и грибов. О хорошем урожае говорил и ясный день.
Если человек родился 6 января, верили, что он будет счастлив и никогда не станет нуждаться в деньгах. В качестве талисмана рекомендуется носить гелиотроп, согласно поверьям, он защищает от злых сил.
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