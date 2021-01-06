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Туман в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание, принесет ли оно снег

© Sputnik / Irina Karush
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210106/33154478/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-gryadet-pokholodanie-prineset-li-ono-sneg.html

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В среду, 6 января, в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и туман. Ветер южный слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов. А днем воздух прогреется от +5 до +10 градусов по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 7 января временами пройдут осадки", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Образ Божией Матери в женском монастыре Рождества Божией Матери
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Погода на Рождество существенно не изменится – 7 января ночью будет от 0 до +5 градусов по Цельсию, а днем – от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление пониженное. Возможны осадки, преимущественно в виде дождя.

В последующие дни температура воздуха начнет постепенно снижаться. Сначала на 1-2 градуса. Уже в начале следующей недели дневные показатели будут в районе нулевой отметки. А 11 и 12 января синоптики прогнозируют слабый снег.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 6 января День Святой Клавдии и Святой Евгении. Также это канун Рождества, Сочельник, когда люди ходят по домам и исполняют колядки на счастье. В этот день завершается Филипповский пост.

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Горящие свечи у икон
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сочельник перед Рождеством: гадания, традиции, приметы
Сочельник раньше был прежде всего семейным ужином, когда в доме царили мир, покой и согласие. По старинному обычаю праздничный стол 6 января сначала посыпали сеном - в память о вертепе и яслях, первом пристанище Христа - потом его покрывали скатертью, из-под которой самый уважаемый член семьи должен был вытянуть соломинку. Если она оказывалась длинной, люди понимали, что в следующем году будет хороший урожай. Девушки в этот день гадали на кутье.

В старину верили - если в Сочельник ночью небо звездное и безоблачное, то в этом году будет богатый урожай ягод и грибов. О хорошем урожае говорил и ясный день.

Если человек родился 6 января, верили, что он будет счастлив и никогда не станет нуждаться в деньгах. В качестве талисмана рекомендуется носить гелиотроп, согласно поверьям, он защищает от злых сил.

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