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Погодные рекорды Молдовы 6 января

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1556)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210106/33158370/pogodnye-rekordy-moldovy-6-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы на данное число, отмечен почти полвека назад.

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© Sputnik / Константин Михальчевский
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 6 января 1975 года воздух прогрелся до +11,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в шестой день года зафиксировали за 20 с небольшим лет до этого. В 1954-м столбик термометра опустился до отметки в -19,9 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1556)

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