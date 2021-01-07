Погодные рекорды Молдовы 7 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 7 января, отмечен более трех десятков лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в конце первой недели 1988 года воздух прогрелся до +11,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы на Рождество зафиксировали в 1947 году. Тогда 7 января столбик термометра опустился до отметки в -19,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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