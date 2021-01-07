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Снежинки.

Самый точный прогноз погоды: синоптики рассказали, когда ждать снега

© Sputnik / Евгений Биятов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1557)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210107/33169034/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sinoptiki-rasskazali-kogda-zhdat-snega.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 января в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

Зима.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первый снег в 2021 году в Молдове: когда его ждать

Ожидается облачность, временами осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 января: ночью от +1 до +3, днем от +5 до +7.

"Метеорологические факторы в основном будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В пятницу без существенных осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В пятницу максимальная температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, без существенных осадков. 9 января синоптики прогнозируют от +1 до +6 днем и местами слабый снег. Уже 10 января осадков не предвидится, а дневной максимум не поднимется выше нулевой отметки. На 11 января температурные значения не изменятся, но возможны слабые осадки преимущественно в виде снега. 

Праздники и народные приметы

Православная церковь 7 января отмечает Рождество Христово.

С этим праздником связано много народных примет. К примеру, человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму. Люди верили, что если 7 января помолиться и загадать желание, глядя на небо, то это обязательно сбудется. Также считалось, что какая погода установится после Рождества, таким и будет весь период после Петрова дня (12 июля).

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Тема:
Погода в Молдове (1557)

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