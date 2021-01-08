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Погода.

Погодные рекорды Молдовы 8 января

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1558)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210108/33177801/pogodnye-rekordy-moldovy-8-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 8 января, отмечен 16 лет назад.

Снежинки.
© Sputnik / Евгений Биятов
Самый точный прогноз погоды: синоптики рассказали, когда ждать снега

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в начале второй недели 2005 года воздух прогрелся до +11,5 градуса.

А температурный минимум на территории Молдовы зафиксировали в 1947 году. Тогда 8 января столбик термометра опустился до отметки в -21,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1558)

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