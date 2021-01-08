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Зима.

Самый точный прогноз погоды: снег может пойти уже совсем скоро

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1559)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления.

Зима.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ожидается облачность, временами осадки преимущественно в виде дождя со снегом. Ветер западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 января: ночью от –1 до +1, днем от +2 до +4.

"Метеорологические факторы в основном будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В субботу максимальная температура воздуха будет примерно такой же: в пределах от +1 до +6 градусов, местами слабый снег. Уже 10 января осадков не предвидится, а дневной максимум не поднимется выше нулевой отметки. На 11 января температурные значения не изменятся, но возможны слабые осадки преимущественно в виде снега. 

Праздники и народные приметы

На Руси после Рождества было принято поздравлять повитух, которые помогали женщинами при родах.

В этот день начинался сезон девичьих гаданий на суженого, которые продолжались до самого Крещения. Выяснять личность предназначенного судьбой было принято под особые песни или в полной тишине, при свете лучины.

Наблюдали и за природными приметами. Считалось, что если погода выдастся ясной, то стоит ожидать хорошего урожая проса. Если синицы с утра чирикают, то к ночи будет мороз. А вот крик ворон и галок означает наступление снегопадов и метелей.

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Тема:
Погода в Молдове (1559)

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