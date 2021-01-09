Погодные рекорды Молдовы 9 января

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 9 января, отмечен 16 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации синоптиков, в этот день в начале 2005 года воздух прогрелся до +12,8 градуса.
А температурный минимум на территории Молдовы зафиксировали в 1935 году. Тогда 9 января столбик термометра опустился до отметки в -29,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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