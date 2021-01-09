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Туман в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 9 января

© Sputnik / Irina Karush
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1560)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210109/33185463/pogodnye-rekordy-moldovy-9-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 9 января, отмечен 16 лет назад.

Снежинки.
© Sputnik / Евгений Биятов
Самый точный прогноз погоды: синоптики рассказали, когда ждать снега

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в начале 2005 года воздух прогрелся до +12,8 градуса.

А температурный минимум на территории Молдовы зафиксировали в 1935 году. Тогда 9 января столбик термометра опустился до отметки в -29,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1560)

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Теги:
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