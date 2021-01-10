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Мороз

Погодные рекорды Молдовы 10 января

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Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210110/33192985/pogodnye-rekordy-moldovy-10-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 10 января, отмечен 16 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

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По информации синоптиков, в этот день в начале 2005 года воздух в тени прогрелся до +10,1 градуса.

А температурный минимум на территории Молдовы зафиксировали в 1940 году. Тогда 10 января столбик термометра опустился до отметки в -27,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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