Самый точный прогноз погоды: на страну надвигаются морозы и снег

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики передают облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от -1 до +4 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 января: ночью от -4 до -2, днем от -1 до +4.
"В понедельник местами слабый снег", – уточнили в Госгидрометеослужбе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 10 января почитает память праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, апостола от 70 Никанора диакона, мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных и там же вне церкви пострадавших.
Согласно народным приметам, если в этот день установилась безветренная погода, то это к хорошему урожаю. Считалось, если сыграть свадьбу 10 января, то брак будет счастливым. Люди верили, что если человек родился в этот день, то он будет любить домашний уют, а значит, окажется прекрасным хозяином. Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.
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