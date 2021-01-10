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Самый точный прогноз погоды: на страну надвигаются морозы и снег

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики передают облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от -1 до +4 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 января: ночью от -4 до -2, днем от -1 до +4.

"В понедельник местами слабый снег", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

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Так, 11 января дневной максимум не поднимется выше нулевой отметки. Аналогичный температурный режим продержится вплоть до 14 января. А 15 января синоптики обещают от -5 до 0. Самая низкая температура на предстоящей неделе ожидается 14 и 15 января – до -7. По прогнозам метеорологов, местами слабые осадки в виде снега возможны 11, 12 и 15 января.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 10 января почитает память праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, апостола от 70 Никанора диакона, мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных и там же вне церкви пострадавших.

Согласно народным приметам, если в этот день установилась безветренная погода, то это к хорошему урожаю. Считалось, если сыграть свадьбу 10 января, то брак будет счастливым. Люди верили, что если человек родился в этот день, то он будет любить домашний уют, а значит, окажется прекрасным хозяином. Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.

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