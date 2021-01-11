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Погодные рекорды Молдовы 11 января

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210111/33199012/pogodnye-rekordy-moldovy-11-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 11 января, отмечен 16 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

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© Sputnik / Kirill Shipitsin
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По информации синоптиков, в этот день 2005 года воздух прогрелся до +15,1 градуса.

А температурный минимум на территории Молдовы зафиксировали в 1950 году. Тогда 11 января столбик термометра опустился до отметки в -23,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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