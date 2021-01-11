Самый точный прогноз погоды: сюрпризы молдавской зимы

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики ожидают облачность, местами слабый снег. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от -3 до +2 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 11 января: ночью от -4 до -2, днем от 0 до +2.

"Во вторник местами слабый снег", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Так, 12 января дневной максимум не поднимется выше нулевой отметки. Аналогичный температурный режим продержится вплоть до 14 января. А с 15 по 17 января синоптики обещают от -5 до 0. Самая низкая температура на предстоящей неделе ожидается 16 и 17 января – до -9. По прогнозам метеорологов, местами слабые осадки в виде снега возможны также 15 января.

Православная церковь 11 января почитает память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правивший в Вифлееме, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа.

Согласно народным приметам, если 11 января дует северный ветер, а на небе нет облаков, значит, вскоре придут сильные морозы. Люди верили, если на небе мерцают звезды, то это к холодам. Считалось, если человек родился 11 января, то он будет невезучим и всегда будет сталкиваться с трудностями. В качестве оберега таким людям рекомендуется носить оникс.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova