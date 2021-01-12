Погодные рекорды Молдовы 12 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 12 января, отмечен 75 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день 1946 года воздух прогрелся до +14 градусов.

А температурный минимум на территории Молдовы зафиксировали в 1950 году. Тогда 12 января столбик термометра опустился до отметки в -23,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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