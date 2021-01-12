Самый точный прогноз погоды: сильные морозы и немного снега

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики ожидают облачность с прояснениями, местами слабый снег. Ветер юго-восточный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от -1 до +3 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 января: ночью от -4 до -2, днем от 0 до +2.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Так, 13 января дневной максимум окажется в пределах нулевой отметки, местами возможен слабый снег. Аналогичный температурный режим ожидается и 14 января. Уже 15 января прогнозируется от -2 до -7. А с 16 по 18 января синоптики обещают от -5 до -10. Самая низкая температура на предстоящей неделе ожидается 17 и 18 января – до -15 градусов.

Православная церковь 12 января почитает память мученицы Анисии Солунской, священномученика Зотика пресвитера, апостола от 70-ти Тимона диакона, преподобной Феодоры Кесарийской.

Согласно народным приметам, если в этот день ветер дует с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым. Если 12 января идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей. Люди верили, что если встать вечером на перекресток и громко произнести имя больного человека, то он вскоре выздоровеет.

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