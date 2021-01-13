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Погодные рекорды Молдовы 13 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1565)
12 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210113/33224895/pogodnye-rekordy-moldovy-13-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Самое теплое 13 января на территории Молдовы было пару десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Женщина в шубе. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Мальгавко
На Молдову движутся арктические воздушные массы: они принесут морозы и снег

По информации синоптиков, в 1998 году в этот день воздух в тени прогрелся до +12,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 13 января зафиксировали в 1943 году.

Тогда столбик термометра опустился до отметки в -23 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1565)

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