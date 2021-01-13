Самый точный прогноз погоды: что нас ждет на старый Новый год

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 января в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики ожидают облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от -2 до +3 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 января: ночью от -4 до -2, днем от -1 до +1.

" Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

В последующие дни температура воздуха будет понижаться. Так, 14 января дневной максимум окажется в пределах нулевой отметки, местами возможен слабый снег. Аналогичный температурный режим ожидается и 14 января. Уже 15 января прогнозируется от -2 до -7. А с 16 по 18 января синоптики обещают от -5 до -10. Самая низкая температура на предстоящей неделе ожидается 17 и 18 января – до -15 градусов.

В понедельник, 13 января, отмечается Щедрый вечер, или праздник Мелании у православных ( старый Новый год). Также его называют Васильев вечер, Васильева коляда или Меланка.

Щедрый вечер приходится на канун Нового года по старому стилю. В этот праздник наши предки накрывали богатые столы, веселились.

Люди всегда ходили и продолжают ходить в гости друг к другу, приносят угощения, поздравляют родных и друзей. И в старину, и в наши дни молодежь собирается компаниями и отправляется щедровать. Традиция отмечать старый Новый год обусловлена расхождением двух календарей: юлианского – старого стиля и григорианского – нового стиля.

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