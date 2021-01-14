Самый точный прогноз погоды: морозный старый Новый год

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 января погода будет определяться влиянием области пониженoго атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от -2 до +3 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до -6 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 января: ночью от -4 до -2, днем от -1 до +1.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

В последующие дни температура воздуха будет понижаться. Так, 15 января дневной максимум окажется в пределах +1 - +3 градусов, местами возможен слабый снег.Ночью синоптики обещают от -5 до -10. А с 16 по 18 января синоптики обещают от -5 до -10 днем. Ночью температура в эти дни может опускаться до -15 градусов.

В четверг, 14 января, православная церковь отмечает великий праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской

В народе этот день называется старым Новым годом, продолжаются Святки.

В старину этот день считался отправной точкой в году, сроком найма и начала хозяйственных договоров. В этот день на Руси ходили по домам с пожеланиями добра, богатства и мира.

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