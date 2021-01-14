Погодные рекорды Молдовы 14 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Самое теплое 14 января на территории Молдовы случилось более 70 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в 1948 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы на то же число зафиксировали в 1972 году.

Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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