Погодные рекорды Молдовы 14 января

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Самое теплое 14 января на территории Молдовы случилось более 70 лет назад.
По информации синоптиков, в 1948 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы на то же число зафиксировали в 1972 году.
Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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