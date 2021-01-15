Самый точный прогноз погоды: мороз и слабый снег

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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 января погода будет определяться влиянием области пониженнoго атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, местами слабый снег. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от -6 до +1 градуса. Ночью столбик термометра может опуститься до -8 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 января: ночью от -6 до -4, днем от -4 до -2.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В последующие дни температура воздуха будет понижаться. Так, 16 января дневной максимум окажется в пределах -4 -9 градусов, местами возможен слабый снег.

Ночью синоптики обещают от -8 до -13. А далее температура воздуха будет еще снижаться. Днем и ночью ожидается только минусовая температура, а к 19 января ночью столбик термометра опустится до отметки в -15 градусов.

Праздники и народные приметы

15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В разгаре Святки, поэтому девушки могут гадать на суженого. Именинники: Кузьма, Марк, Петр, Сергей. В этот день люди верили в следующие приметы:

Луна на небе яркая и с острыми рогами – на следующий день будет ветреная погода.

Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.

Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.

Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.

Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

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