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Растения, покрытые инеем.

Погодные рекорды Молдовы 15 января

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1568)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210115/33251482/pogodnye-rekordy-moldovy-15-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Самый теплым 15 января на территории Молдовы выдалось 14 лет назад. 

Женщина в шубе. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Мальгавко
На Молдову движутся арктические воздушные массы: они принесут морозы и снег

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух в тени прогрелся до +10,9, градуса по Цельсию.

А температурный минимум на то же число зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1568)

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