Самый точный прогноз погоды: как одеться на выходных, чтобы не замерзнуть

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Средняя температура в дневные часы составит от -4 до -9 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до -13 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 января: ночью от -9 до -11, днем от -6 до -8.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В последующие дни температура воздуха понизится. Так, в воскресенье, 17 января, дневной максимум окажется в пределах от -5 до -10 градусов, существенных осадков не ожидается.

Ночью синоптики обещают от -10 до -15. Такая температура воздуха будет сохраняться до 19 января. Днем и ночью ожидается только минусовая температура. После 19 января в страну снова придет потепление.

Праздники и народные приметы

16 января православная церковь отмечает память святого пророка Малахии. На Руси этот день называли "Малахия", "Малахов день", "оберег коровы".

На Малахов день отмечались "гордеи" – вспоминали пословицы о гордости, которую всегда считали одним из серьезных пороков. До сих пор в народе существуют поговорки, обличающие гордых людей: "Гордым быть – глупым слыть", "Сатана гордился – с неба свалился! А мы гордимся – куда годимся?".

Также верили, что в Малахов день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, задаивают коров – забирают у них не только молоко, но и кровь. Чтобы этого избежать, над воротами привязывали сальную свечу, а также просили домового или овинника заступиться за своих "подопечных" и задабривали их угощением.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova