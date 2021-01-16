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Люди надевают маску на слепленного снеговика.

Погодные рекорды Молдовы 16 января

© Sputnik / Bruno Thevenin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1570)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210116/33265339/pogodnye-rekordy-moldovy-16-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Самым теплым 16 января на территории Молдовы выдалось порядка полувека назад.

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© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в 1975 году в этот день воздух в тени прогрелся до +11 градусов.

А температурный минимум на то же число зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -25,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1570)

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