Самый точный прогноз погоды: морозы не отступают

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер Северо-Западный, умеренный. Средняя температура в дневные часы составит от -5 до -10 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до -15 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 17 января: ночью от -11 до -13, днем от -6 до -8.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Такая температура воздуха будет сохраняться и 18 января. В последующие дни в Молдову постепенно придет потепление. Так, во вторник, 19 января, дневной максимум окажется в пределах от -3 до -8 градусов, существенных осадков не ожидается. 20 декабря днем воздух прогреется до 0 ... -5 градусов, а уже днем позже дневная температура будет колебаться в пределах 0 - +5 градусов Цельсия.

17 января (по старому стилю – 4 января) православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы. На Руси этот день называли "Зосима", "Зосима-пчельник".

На Зосиму полагалось активно бороться с нечистой силой, которая появлялась во время Святок на земле, в частности в этот день изгоняли черта из деревни. К вечеру местные жители надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв с собой кочерги и ухваты. Мужчины затыкали за лыковые пояса сковородки. Селяне зажигали факелы и ходили от двора ко двору и криками пытались вызвать и выгнать нечисть.

Когда в очередной раз раздавался крик "Выходи, нечистая сила!", вперед выходил один из мужиков, которого выбирали заранее, тут все кидались на него с поленьями, с кочергами. "Черт" убегал, сбрасывал с себя тулуп, вывернутый наизнанку, и возвращался уже в "человеческом обличье".

После "победы на чертом" на площади разжигали костер и гуляли. Парни и девушки прыгали через огонь – считалось, что это укрепляет здоровье, привлекает любовь, счастье и удачу.

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