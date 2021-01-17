Погодные рекорды Молдовы 17 января

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Самым теплым 17 января на территории Молдовы выдалось почти 30 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации синоптиков, в 1993 году в этот день воздух днем прогрелся до +12 градусов.
А температурный минимум на то же число зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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