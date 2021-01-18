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Самый точный прогноз погоды: ночью ожидается температурный минимум

© Sputnik / Ilia Naymushin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1576)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210118/33278424/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochyu-ozhidaetsya-temperaturnyy-minimum.html

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от -5 до -10 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до -16 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 января: ночью от -12 до -14, днем от -6 до -8.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Женщина в шубе. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Минусовая температура будет сохраняться еще несколько дней. Так, во вторник, 19 января, дневной максимум окажется в пределах от -3 до -8 градусов, существенных осадков не ожидается. 20 декабря днем воздух прогреется до 0 ... -5 градусов, а в последующие дни в Молдову постепенно придет потепление. 21 декабря дневная температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов Цельсия.

Праздники и народные приметы

18 января (по старому стилю 5 января) православная церковь отмечает Крещенский сочельник.

Родник
© Sputnik / Евгений Панасенко
Какая вода на Крещение считается святой - фото

Крещенский сочельник (сочевник) – народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова "сочиво" – постное блюдо, которое верующие едят в этот день. Сочиво – это сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями.

В сочельник после литургии в храмах проходит великое освящение воды. Есть традиция кропить в этот день крещенской водой свое жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах обычно вместе с кусочком просфоры.

На Руси этот день называли "голодный вечер", "Крещенский сочельник", "голодная кутья", "второй сочельник".

В этот вечер гадали. Считалось, что результаты гадания – одни из "самых достоверных" в году. Вечером девушки выходили на перекресток и окликали суженых. Если ей навстречу попадался парень – это было хорошей приметой, если старик – недоброе предзнаменование.

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Тема:
Погода в Молдове (1576)

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