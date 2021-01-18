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Погодные рекорды Молдовы 18 января

© Sputnik / Алексей Даничев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1575)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210118/33278565/Pogodnye-rekordy-Moldovy-18-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Самым теплым 18 января на территории Молдовы выдалось почти 30 лет назад.

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© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в 1993 году в этот день воздух днем прогрелся до +13,9 градуса.

А температурный минимум на то же число зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -23,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1575)

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