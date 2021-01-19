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Растения, покрытые инеем/

Погодные рекорды Молдовы 19 января

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Самым теплым 19 января на территории Молдовы выдалось более 80 лет назад.

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© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в 1939 году в этот день воздух днем прогрелся до +14,6 градуса.

А температурный минимум на то же число зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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