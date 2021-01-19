Самый точный прогноз погоды: на смену морозам идет потепление

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 января в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от -8 до -3 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 января: ночью от -16 до -14, днем от -7 до -5.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В среду немного потеплеет", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Уже 20 января дневной максимум составит от -3 до +2. Существенных осадков не предвидится. А 21 января синоптики обещают от +1 до +6. С 22 января на столбиках термометров будет до +7 днем. Такой же температурный режим сохранится до 25 января.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 19 января отмечает Крещение Господа Иисуса Христа.

Согласно народным приметам, обычно на этот праздник ударяли сильные морозы, но считалось, что после этого холода пойдут на спад, а солнце повернет свой ход к весне. Люди верили, что принявшие крещение в этот день, – самые счастливые. Если человек родился в Крещенский праздник, то он будет счастлив и удачлив, а его талисман – нефрит.

А еще полагали, что если на Крещение установится ясная и морозная погода, то лето будет засушливым.

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