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Оттепель.

Самый точный прогноз погоды: на смену морозам идет потепление

© Sputnik / Vitaly Belousov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1579)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 января погода будет определяться влиянием области  нормального атмосферного давления.

Ветки в инее.
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Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Местами туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от -3 до +2 градусов, ночью ожидается от -7 до -12.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 января: ночью от -9 до -1, днем от -2 до 0 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В среду немного потеплеет", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Уже 21 января дневной максимум составит от +1 до +6. Существенных осадков не предвидится. А 22 января синоптики обещают от +4 до +9. Такой же температурный режим сохранится до 24 января. С 25 января температура незначительно снизится, ожидаются слабые осадки.

Праздники и народные приметы

В день 20 января (по старому стилю – 7 января) православная церковь отмечает собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

"Предтеча" дословно означает "тот, кто течет перед", "первопроходец". А прозвали Иоанна Предтечей за то, что он родился раньше Христа (на полгода), то есть как бы предшествовал Ему.

Купание в проруби на Крещение.
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Этот день называли "Иоанн Креститель", "Иван бражный", "Иван-бражник", "день бражника", "перезимье". По традиции в первый день после Крещения нужно было "запивать зло" освященной водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Однако святой водой все не заканчивалось – после устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.

В период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя, поэтому этот день также называли Зимний свадебник.

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Тема:
Погода в Молдове (1579)

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