Погодные рекорды Молдовы 20 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Самым теплым 20 января на территории Молдовы выдалось более 70 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в 1948 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса.

А температурный минимум на то же число зафиксировали через 15 лет, в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -28,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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