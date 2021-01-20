Погодные рекорды Молдовы 20 января

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Самым теплым 20 января на территории Молдовы выдалось более 70 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации синоптиков, в 1948 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса.
А температурный минимум на то же число зафиксировали через 15 лет, в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -28,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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