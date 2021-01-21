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Зима в Кишиневе.

Самый точный прогноз погоды: теплее, еще теплее

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1581)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Ветки в инее.
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Местами туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов, ночью ожидается от -4 до -9.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 января: ночью от -5 до -7, днем от +2 до +4 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг без осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Уже 22 января дневной максимум составит от +4 до +9. Существенных осадков не предвидится. А 23 января повысятся и ночные температуры, от -2 до +3.

Народные приметы

Этот день в народе называли "Емельян зимний". Он получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в IX веке.

Если накануне, на Ивана-бражника, "запивали" счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если "залить" супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется "стерпится — слюбится".

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!".

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: "Мели, Емеля, твоя неделя!".

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды.

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Тема:
Погода в Молдове (1581)

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Теги:
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