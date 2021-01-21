Погодные рекорды Молдовы 21 января

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Самое теплое 21 января на территории Молдовы было чуть более десяти лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,5 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы 21 января зафиксировали в начале прошлого века, в 1907 году.
Тогда столбик термометра опустился до отметки в -22,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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