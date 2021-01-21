Погодные рекорды Молдовы 21 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Самое теплое 21 января на территории Молдовы было чуть более десяти лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 21 января зафиксировали в начале прошлого века, в 1907 году.

Тогда столбик термометра опустился до отметки в -22,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova