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Тренировка гребцов на Комсомольском озере в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 21 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1580)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210121/33323470/pogodnye-rekordy-moldovy-21-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Самое теплое 21 января на территории Молдовы было чуть более десяти лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Женщина в шубе. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Мальгавко
На Молдову движутся арктические воздушные массы: они принесут морозы и снег

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 21 января зафиксировали в начале прошлого века, в 1907 году.

Тогда столбик термометра опустился до отметки в -22,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1580)

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