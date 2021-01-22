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Триумфальная арка.

Погодные рекорды Молдовы 21 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Самым теплым 22 января на территории Молдовы выдалось более шести десятков лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1956 году воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 22 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -20,7 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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