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Зима в Кишиневе.

Самый точный прогноз погоды: заметно потеплеет

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1582)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

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© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Как сообщают синоптики, ожидается облачность, без осадков. Утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +4 до +9 градусов, ночью ожидается от -5 до 0.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 января: ночью от -3 до -1, днем от +6 до +8 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг без осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В последующие дни погода существенно не изменится. Так, 23 января дневной максимум составит от +3 до +9. Осадков не предвидится.

А 24 января повысятся и ночные температуры, от -2 до +3. Днем ожидается тот же температурный режим - до +10 градусов. Возможны кратковременные дожди в северных и южных районах республики. 

Народные приметы

В православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.

Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.

Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

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Тема:
Погода в Молдове (1582)

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