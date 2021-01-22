Самый точный прогноз погоды: заметно потеплеет

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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Как сообщают синоптики, ожидается облачность, без осадков. Утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +4 до +9 градусов, ночью ожидается от -5 до 0.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 января: ночью от -3 до -1, днем от +6 до +8 градусов.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг без осадков", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В последующие дни погода существенно не изменится. Так, 23 января дневной максимум составит от +3 до +9. Осадков не предвидится.

А 24 января повысятся и ночные температуры, от -2 до +3. Днем ожидается тот же температурный режим - до +10 градусов. Возможны кратковременные дожди в северных и южных районах республики.

Народные приметы

В православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.

Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.

Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

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