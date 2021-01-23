Погодные рекорды Молдовы 23 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Самым теплым двадцать третий день января на территории Молдовы выдался более восьми десятков лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, 12 января 1936 года воздух прогрелся до +13,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на это число зафиксирован в Молдове в 2006 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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