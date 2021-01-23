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Погодные рекорды Молдовы 23 января

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1583)
21 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210123/33350848/pogodnye-rekordy-moldovy-23-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Самым теплым двадцать третий день января на территории Молдовы выдался более восьми десятков лет назад.

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© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.

По информации синоптиков, 12 января 1936 года воздух прогрелся до +13,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на это число зафиксирован в Молдове в 2006 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1583)

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